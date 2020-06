Covid-19

O Parlamento Europeu vai debater o plano de recuperação europeu pós-pandemia na próxima quarta-feira, dias antes de os chefes de Governo e de Estado da União Europeia (UE) discutirem esta resposta económica à crise da covid-19.

Naquele que é o segundo debate sobre o assunto na assembleia europeia - por as respostas europeias para a crise terem sido ali apresentadas no final de maio --, os eurodeputados vão discutir a criação de um fundo de recuperação e o reforço do quadro financeiro plurianual, numa altura em que a economia europeia enfrenta uma severa recessão.

A discussão acontece na quarta-feira à tarde, no âmbito da sessão plenária que decorre entre esse dia e sexta-feira, a partir de Bruxelas, mas maioritariamente por videoconferência, dada a pandemia.