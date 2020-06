Actualidade

Um grupo de cerca de 250 apoiantes do Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, manifestou-se hoje em frente à sede do Comando Geral do Exército, em Brasília, para pedir uma "intervenção militar".

Os manifestantes carregavam cartazes com proclamações como "SOS Forças Armadas", "Intervenção militar com Bolsonaro no poder" e "Nova aliança anticomunista", segundo constatou a agência espanhola Efe.

Também levavam vestidas camisolas amarelas e bandeiras do Brasil, sob o olhar atento da polícia militar, que vigiava a segurança das instalações.