Actualidade

A ministra da Cultura felicitou hoje Tolentino Mendonça pela distinção com o Prémio Europeu Helena Vaz da Silva para a Divulgação do Património Cultural, elogiando o seu trabalho na poesia, no ensino e como arquivista do Vaticano.

Numa nota enviada à comunicação social, Graça Fonseca refere que este prémio "homenageia figuras ímpares da cultura europeia que, à imagem de Helena Vaz da Silva, compreendem a importância da preservação do património cultural".

"Permite-nos, assim, homenagear este ano o trabalho de José Tolentino de Mendonça, que da poesia ao ensaio, do ensino ao seu trabalho como arquivista do Arquivo Apostólico do Vaticano e bibliotecário da Biblioteca Apostólica Vaticana, tem prestado um contributo fundamental à cultura portuguesa", acrescenta a ministra.