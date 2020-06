Covid-19

O ministro do Planeamento do Paquistão disse hoje que o número de casos de contágio com o novo coronavírus poderá duplicar até final de junho, ultrapassando um milhão, um mês depois.

As palavras do ministro do Planeamento, Asad Umar, são um alerta para os paquistaneses que o Governo acusa de estarem a ignorar as medidas de contenção impostas, para travar a pandemia de covid-19.

Até ao momento, o Paquistão registou quase 140.000 casos de contaminação com o novo coronavírus e quase 2.700 mortes.