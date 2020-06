Actualidade

A estátua de um famoso jornalista italiano em Milão foi borrifada com tinta vermelha por desconhecidos, que o acusaram de "racismo", atraindo hoje uma condenação política quase unânime.

A inscrição "racista, violador" foi marcada com tinta preta na base da estátua dedicada a Indro Montanelli, no jardim com o mesmo nome, no centro de Milão, segundo a agência France-Presse.

É a primeira estátua vandalizada em Itália na onda de manifestações desencadeadas em todo o mundo, depois da morte do afro-americano George Floyd, asfixiado pelo joelho de um polícia branco no seu pescoço, no passado dia 25 de maio.