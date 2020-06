Actualidade

A permanência da estátua do navegador português Gaspar Corte-Real em St. John´s, no este do Canadá, está a ser analisada pelo governo provincial local, anunciou o 'premier' Dwight Ball, em declarações à comunicação social.

Vários grupos aborígenes em Labrador acreditam que Corte-Real, na expedição em 1501, poderá ter escravizado 57 indígenas, enviando-os para a Europa.

O chefe do governo de Terra Nova e Labrador disse que não tem pressão direta para retirar a estátua, mas que "vai lançar uma revisão sobre essa hipótese e outras estruturas com uma história questionável".