Actualidade

O rei Mohamed VI de Marrocos foi operado ao coração no domingo com "completo sucesso" na clínica do Palácio Real de Rabat, indicou, em comunicado, a equipa médica e a agência de notícias marroquina MAP.

A intervenção médica deveu-se a Mohamed VI ter piorado da arritmia de que sofre desde 2018, e consistiu numa "ablação complementar por radiofrequência", o que conseguiu "uma restauração do ritmo cardíaco normal", de acordo com a nota oficial.

Em fevereiro de 2018, o monarca, de 56 anos, teve de passar pelo mesmo tipo de operação, dessa vez na clínica Ambroise Paré, em Paris.