Actualidade

O primeiro-ministro britânico anunciou a criação de uma comissão sobre as desigualdades raciais e defendeu que "a substância" do racismo deve ser atacada e não os símbolos, numa referência às estátuas vandalizadas à margem de recentes manifestações antirracismo.

"Devemos atacar a substância do problema, não os símbolos. Devemos abordar o presente, não tentar reescrever o passado e isso significa que não podemos, nem devemos manter um debate sem fim no qual nenhuma personagem histórica conhecida é suficientemente pura ou politicamente correta para ficar à vista do público", escreveu Boris Johnson, num artigo no The Telegraph, divulgado no domingo no site do jornal.

O dirigente conservador anunciou a criação de uma comissão encarregada de examinar "todos os aspetos das desigualdades" no emprego, na saúde ou ainda no ensino universitário.