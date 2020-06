Covid-19

A Colômbia ultrapassou no domingo os 50 mil casos da covid-19, com 2.193 infeções e 75 mortos, de acordo com o boletim do Ministério da Saúde colombiano.

O país tem agora 50.939 pessoas infetadas pelo coronavírus, com 1.667 óbitos, o que representa 3,27% do total, acrescentou.

A região com mais casos é Bogotá, que contabilizou 16.037 infeções desde o início da pandemia.