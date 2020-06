Covid-19

O ministro do Interior da Índia propôs utilizar 500 carruagens ferroviárias como enfermarias improvisadas para doentes com coronavírus, numa altura em que a capital, Nova Deli, luta para conter um novo pico.

Amit Shah, membro do Governo do primeiro-ministro Narendra Modi, convocou para hoje uma reunião com os principais partidos políticos para discutir a deterioração da situação na capital, onde a escassez da camas para doentes com covid-19 preocupa as autoridades.

Deli tem cerca de nove mil camas dedicadas a doentes com covid-19, entre hospitais públicos e privados, mas um painel de peritos do Governo defendeu que a cidade vai precisar de pelo menos 15 mil camas até final deste mês.