Incêndios

A EDP Distribuição vai investir 16 milhões de euros até ao final do ano em ações de inspeção e de intervenção nas zonas de proteção e nas faixas de gestão de combustível junto às linhas elétricas, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado, a operadora da rede de distribuição de eletricidade explica que o investimento na gestão da vegetação representa "um aumento de 26% face a 2019, justificado com o incremento do número de Planos Municipais de Defesa de Floresta Contra Incêndios aprovados e revistos, a par do aumento do custo da globalidade das tarefas relacionadas com a vegetação".

Em causa estão ações de inspeção e de intervenção nas zonas de proteção e nas faixas de gestão de combustível junto às linhas de eletricidade, com o intuito de garantir a melhoria da qualidade de serviço e a segurança das redes elétricas.