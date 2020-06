Covid-19

Com os espetáculos cancelados devido à pandemia de covid-19, o trio de comediantes luso-americanos 'The Portuguese Kids' apostaram na sua loja 'online' de produtos portugueses, cujas vendas aumentaram 300% desde o início do confinamento.

"Passei de comediante a vendedor de linguiça", disse à Lusa Derrick DeMelo, um dos elementos do grupo, que viu todos os espetáculos de 2020 cancelados devido à pandemia.

"Quando notámos que as vendas estavam a subir, em março, decidimos focar-nos nisto e promover o negócio", afirmou o artista.