Actualidade

O bilionário chinês He Xiangjian, fundador da Midea, um dos maiores fabricantes de eletrodomésticos do mundo, foi hoje salvo pela polícia de uma tentativa de sequestro numa das suas propriedades de luxo no sul da China.

Segundo o jornal de Hong Kong South China Morning Post, o empresário de 77 anos foi sequestrado por um grupo criminoso, no domingo, quando passava férias na sua casa em Foshan, na província de Guangdong, adjacente a Macau.

No entanto, o seu filho He Jianfeng, de 55 anos, conseguiu escapar, atravessou um rio e chamou a polícia, que acabou por prender cinco suspeitos na madrugada de hoje na China.