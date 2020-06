Actualidade

A bolsa de Lisboa seguia hoje a negociar em queda, mantendo a tendência da abertura e das principais congéneres europeias, com as ações do BCP e da Galp a pressionarem as negociações.

Na sexta-feira, o principal índice de referência, o PSI20, encerrou a subir 0,09% para 4.359,99 pontos.

Hoje, pelas 09:00, o PSI20 seguia em queda de 1,71% para 4.285,44 pontos, com 16 ações em baixa, uma em alta e uma inalterada.