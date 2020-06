Actualidade

Os 22 migrantes, oriundos do Norte de África, que foram detetados ao largo de Quarteira, Faro, estão à guarda do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), já receberam assistência e vão realizar testes à covid-19 ainda hoje.

"Aos cidadãos, intercetados pela Polícia Marítima, foram, de imediato, garantidas as necessidades básicas, incluindo alimentação e assistência médica. Será igualmente assegurada a realização dos testes ao Covid-19, pelo INEM (Instituto Nacional de Emergência Médica), ainda durante esta manhã", adiantou o SEF em comunicado.

Na nota é também referido que os 22 migrantes, todos do sexo masculino, encontram-se atualmente à guarda do SEF, que está a desenvolver os procedimentos necessários para apurar as suas identidades, bem como avaliar o enquadramento da situação, uma vez que chegaram sem documentos.