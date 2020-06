Actualidade

O Presidente da Coreia do Sul pediu hoje aos norte-coreanos que parem de criar animosidades e retornem às negociações, referindo que os rivais não devem reverter os acordos de paz a que chegaram durante as cimeiras de 2018.

"A Coreia do Norte não deve interromper as comunicações e criar tensões para voltar o relógio a um período no passado de confronto", disse Moon durante uma reunião com os principais assessores presidenciais, de acordo com seu gabinete.

"Não devemos adiar as promessas de paz que o Presidente (norte-coreano) Kim Jong-un e eu fizemos" em duas cimeiras no ano de 2018, declarou ainda o Presidente sul-coreano.