O primeiro-ministro da Austrália disse hoje que o seu governo está "muito triste e preocupado" com a decisão de um tribunal chinês de condenar à morte um cidadão australiano por tráfico de droga.

Scott Morrison garantiu que abordou repetidamente com a China o caso de Karm Gilespie, ex-ator de 56 anos, que foi preso, em 2013, no aeroporto de Baiyun, na cidade chinesa de Cantão, depois de ter tentado embarcar num voo internacional com mais de 7,5 quilogramas de metanfetaminas na bagagem.

O Tribunal Popular Intermédio de Cantão anunciou no sábado que Gilespie foi condenado à pena de morte e ordenou a confiscação de todos os seus bens pessoais.