Actualidade

O ex-futebolista internacional espanhol Iker Casillas recuou hoje na intenção de se candidatar à Real Federação Espanhola (RFEF), considerando que a crise da covid-19 deixa o assunto em segundo plano.

"Decidi não me apresentar às próximas eleições da RFEF, recentemente convocadas. O principal motivo que me levou a tomar esta decisão é a excecional situação económica, social e sanitária que o nosso país vive e que faz com que as eleições passem para segundo plano", justificou Casillas.

Num comunicado publicado na rede social Twitter, o antigo guarda-redes diz que este é um momento "de somar e não de dividir" e que as atenções devem estar em como ajudar jogadores, clubes e competições, algo que seria desgastado com umas eleições.