Actualidade

A Comissão Europeia disse hoje ter tido conhecimento do caso da embarcação detetada no Algarve com 22 migrantes oriundos do Norte de África, garantido acompanhar "de forma próxima" a situação migratória nas fronteiras externas da União Europeia (UE).

"Sim, temos conhecimento da situação", declarou o porta-voz do executivo comunitário para as migrações, Adalbert Jahnz, quando questionado sobre este caso na conferência de imprensa diária da instituição, em Bruxelas.

Recusando fazer "comentários específicos" sobre a situação, o Adalbert Jahnz acrescentou apenas que o executivo comunitário "acompanha de forma muito próxima a situação migratória nas fronteiras externas da UE, juntamente com a Frontex", a agência europeia responsável pela gestão destas zonas limítrofes.