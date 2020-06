Covid-19

O Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial (AECT) do Rio Minho defendeu hoje, em Melgaço, a criação de um cartão de cidadão transfronteiriço para facilitar a vida da população residente no território, promovendo uma "verdadeira cidadania europeia".

"Reclamamos a criação de um cartão que identifique todas as pessoas que vivem neste território, os que aqui fazem a sua vida, aqui trabalham e aqui vivem os seus tempo de lazer, independentemente do país em que residem e para que no futuro, se houver necessidade de voltar a fechar as fronteiras, estas pessoas não voltem a ser afetadas", afirmou o diretor do AECT Rio Minho, Úxio Benitez.

O responsável, que falava aos jornalistas na ponte internacional que liga a vila de Melgaço, no Alto Minho, a Arbo, na Galiza, um dos três pontos de passagem que hoje reabriu entre as duas regiões, exigiu ainda a criação, naquele território, de uma Intervenção Territorial Integrada (ITI), mecanismo da União Europeia para a gestão dos fundos destinados à cooperação transfronteiriça.