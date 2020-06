Actualidade

Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, espera um jogo "complicado" frente ao Desportivo das Aves, a contar para a 27.ª jornada da I Liga de futebol, apesar de defrontar o último classificado.

O técnico salientou a necessidade do adversário de conquistar pontos para alcançar o seu objetivo, que passa pela manutenção, e que isso poderá complicar a tarefa aos 'dragões'.

"É mais um jogo de campeonato. À medida que caminhamos para o fim, as equipas que lutam por outras ambições dão tudo para alcançar os seus objetivos. No caso do Aves a situação é difícil, mas ainda é possível [garantir manutenção]", salientou o técnico, que destacou que "vai ser um jogo complicado num campo tradicionalmente difícil".