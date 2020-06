Irlanda

Os dois partidos irlandeses de centro-direita Fine Gael e Fianna Fáil e os Verdes chegaram hoje a um acordo para formar um Governo de coligação, quatro meses após as eleições legislativas.

"Os líderes de Fianna Fáil, Fine Gael e o Partido Verde aprovaram o projeto de programa para o Governo e será publicado ainda esta tarde", anunciou o Fianna Fáil em comunicado.

De acordo com a estação pública RTÉ, o acordo prevê um sistema de rotação do cargo de primeiro-ministro, com o líder do Fianna Fáil, Micheál Martin, a assumir a chefia do governo até dezembro de 2022, sendo depois substituído por Leo Varadkar, primeiro-ministro cessante e líder do Fine Gael.