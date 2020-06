Actualidade

A Câmara Municipal de Lisboa terminou 2019 com um passivo total de 867 milhões de euros, menos 37 milhões do que em 2018, anunciou hoje o vice-presidente da autarquia.

De acordo com o relatório e contas do município referente ao ano passado, apresentado por João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito nas listas do PS), o passivo total da câmara passou de 904 milhões de euros em 2018 para 867 milhões em 2019.

Já o passivo exigível (sem previsões e deferimentos) foi de 381 milhões no ano passado, significando uma descida de 66 milhões de euros face aos 447 milhões registados em 2018.