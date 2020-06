Actualidade

O BE exige que as câmaras paguem pelo menos 50 por cento do valor contratual de espetáculos cancelados, conforme a Lei, e seja suspensa a comparticipação do Estado a instituições que suspenderam o serviço educativo.

A posição foi hoje assumida numa conferência de imprensa realizada em Aveiro pelos deputados do Bloco de Esquerda Nelson Peralta e Moisés Ferreira, sobre a situação dos profissionais da Cultura, face à crise social e económica provocada pela pandemia da Covid-19.

Os deputados bloquistas reconhecem que a crise sanitária afetou vários setores sociais, mas salientam que "há setores que, pela sua especificidade, são aqueles em que a pausa da atividade foi mais penosa para os seus profissionais, como a área da Cultura".