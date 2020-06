Actualidade

A Ação Cooperativista criou um abaixo-assinado a exigir uma "verdadeira Linha de Apoio de Emergência para o Setor das Artes e da Cultura", iniciativa que visa pressionar o Governo a dar resposta à situação "calamitosa" vivida pelos profissionais.

A par do abaixo-assinado criam uma "linha ficcional" de apoio de emergência, "ação simbólica" que tem por objetivo exigir "uma verdadeira" linha de apoio para o setor.

"É urgente o lançamento de uma Linha de Apoio de Emergência para o setor das artes e da cultura, com montantes e regras adequados à dimensão do setor, de apoio direto, a fundo perdido, não concorrencial e sem contrapartida de criação artística ou outra", lê-se no abaixo-assinado lançado hoje pela Ação Cooperativista, que já promovera o manifesto "Unidos pelo presente e futuro da cultura em Portugal", entre outras várias iniciativas de alerta para as dificuldades que o setor atravessa.