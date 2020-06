Actualidade

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, e os representantes da União Europeia comprometeram-se hoje, após uma reunião por videoconferência, a "trabalhar arduamente" para chegar a um acordo sobre as relações pós-Brexit antes do final do ano.

A reunião de alto-nível juntou Boris Johnson com o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, para fazer um balanço do progresso das negociações sobre o futuro relacionamento.

Tendo ficado clara a decisão do Reino Unido de não solicitar qualquer extensão ao período de transição que acaba em 31 de dezembro de 2020, ambas as partes sublinharam, num comunicado conjunto, a "intenção de trabalhar arduamente para concluir um relacionamento que funcione no interesse dos cidadãos da União e do Reino Unido".