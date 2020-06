Covid-19

Alice Cecília, 60 anos, vende roupas no mercado Xipamanine há mais de 30 anos para sustentar a sua família, mas hoje, com a suspensão das atividades devido à covid-19, teme pelo futuro do seu pequeno negócio.

Com a pequena banca de roupas quase à porta da sua casa, foi sempre na azáfama de um dos mercados mais famosos da capital moçambicana que Dona Alice garantiu sustento dos seus oito filhos, uma atividade que hoje é ameaçada pelo novo coronavírus.