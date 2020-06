Covid-19

A atividade hospitalar na região de Lisboa e Vale do Tejo está estável e deverá ser retomada na próxima semana, apesar de haver entre 200 e300 novos casos de covid-19 diários, disse hoje a ministra da Saúde.

"Resulta da observação dos números de atendimento na área dedicada à doença covid-19 dos cuidados de saúde primários e do número de internamentos por covid-19 nas áreas hospitalares destas regiões mais afetadas que a utilização dos mesmos se mantém estável com tendência decrescente. A manter-se este contexto será possível retomar a atividade suspensa no início da próxima semana, o que se antevê e se deseja", afirmou Marta Temido na conferência de imprensa sobre a situação epidemiológica da pandemia em Portugal.

Segundo a ministra, a atividade hospitalar não urgente nos hospitais de Lisboa e Vale do Tejo, nomeadamente nos hospitais de Lisboa, Amadora e Loures, será retomada, "apesar dos números dos novos casos se manterem persistentemente nos 200/300 novos casos por dia".