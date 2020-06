Actualidade

A editora CARA, da Orquestra Jazz de Matosinhos (OJM), inaugurou hoje o catálogo com a publicação, em vídeo e áudio, de "Jazz in The Space Age", de George Russell, num concerto realizado na Casa da Música, em novembro passado.

O disco "seminal e histórico" do compositor, pianista e chefe de orquestra norte-americano, originalmente editado pela Decca, em 1960, constitui um marco na história do jazz, como destaca a OJM, e nunca tinha sido recriado ao vivo, desde o momento da sua gravação, o que faz deste "um registo muito relevante e importante internacionalmente".

O projeto trouxe um desafio adicional à OJM, pois perante a ausência de partituras - "Jazz in The Space Age" combina música escrita e improvisada -, foi necessário fazer uma transcrição dos arranjos por Telmo Marques.