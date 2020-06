Actualidade

O valor das obras em curso neste momento contratadas pela Câmara de Lisboa é de 149 milhões de euros, anunciou hoje o vice-presidente da autarquia.

"Dos mais de 160 milhões de euros que nos comprometemos que estariam em obra no primeiro semestre, neste momento, a Câmara tem intervenções em obras em curso no valor 149 milhões de euros", disse João Paulo Saraiva (Cidadãos por Lisboa, eleito nas listas do PS), durante uma conferência de imprensa nos Paços do Concelho, para a apresentação do relatório e contas do município de 2019.

O vice-presidente da autarquia, que é também responsável pelo pelouro das Finanças, recordou que a Câmara já tinha anunciado a aceleração do plano de investimento para este ano e seguintes, no valor de 620 milhões de euros, investimento que decorre de obras lançadas ou a contratualizar em 2020.