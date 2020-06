Covid-19

O indicador que define o grau de transmissibilidade de infeção do novo coronavírus está "ligeiramente abaixo de 1,00", informou hoje a ministra da Saúde, admitindo que as medidas de desconfinamento possam traduzir um aumento do risco.

"Sabemos que, com o alivio das medidas de confinamento, esse RT andará na casa do 1,00 e poderá ficar um pouco acima, e é natural que isso aconteça. Aquilo que precisamos de garantir é que este risco se mantém controlado", afirmou Marta Temido.

Durante a habitual conferência de imprensa sobre a pandemia da covid-19, que deixa agora de ser diária, a ministra precisou que nos cinco dias anteriores a 11 de junho, o chamado RT se situava nos 0,97 para a região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se têm registado a maioria dos novos casos.