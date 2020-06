Covid-19

A Câmara de Évora deixou cair a proposta para a aplicação de uma taxa turística sobre as dormidas no concelho e suspendeu a discussão do tema, na sequência da pandemia de covid-19, revelou hoje o presidente do município.

"Não teria qualquer razão avançarmos com uma taxa turística num momento de quebras significativas do turismo", pelo que "não vamos avançar com a proposta e a discussão está suspensa", afirmou à agência Lusa o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá (CDU).

Proposta pela atual vereadora da oposição socialista Elsa Teigão na campanha para as eleições autárquicas de 2017, a aplicação da taxa turística em Évora começou a ser debatida com empresários e associações do setor em abril de 2019.