Covid-19

O Ministério da Saúde espanhol informou hoje que 25 pessoas morreram na última semana com a covid-19, mas manteve pelo nono dia consecutivo o número total de óbitos em 27.136 ocorridos desde o início da pandemia.

Desde há mais de uma semana que o relatório diário com a atualização da situação epidemiológico no país avisa que "está a ser efetuada uma validação dos casos dos falecidos que permitirá a correção das séries históricas que serão atualizadas semanalmente".

De acordo com as autoridades sanitárias do país, houve 40 novos casos detetados com a doença nas últimas 24 horas diagnosticados com o teste PCR, elevando para 244.109 o total de infetados pelo novo coronavírus desde que começou a pandemia.