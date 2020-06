Actualidade

A iniciativa "Water World: Capacitação e competências para a conservação e gestão do Património Cultural Subaquático", do Centro Nacional de Arqueologia Náutica e Subaquática (CNANS), vai ser financiada pelo EEA Grants, anunciou hoje a Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).

O projeto visa "a salvaguarda, proteção, conservação, monitorização e disseminação de bens culturais arqueológicos, provenientes de ambientes saturados de água", está orçado em 995.000 euros, provenientes do Fundo para Cooperação Bilateral do Espaço Económico Europeu (EEA, na sigla em inglês), vai ser desenvolvido durante quatro anos e é promovido pelo CNANS, em parceria com o Museu Marítimo da Noruega.

No âmbito do "Water World", será equipado "um laboratório nacional dedicado à conservação do património náutico e subaquático", no CNANS. Da parte do museu norueguês, responsável pela gestão do património náutico e subaquático na costa sul da Noruega, a DGPC "espera um importante contributo para o debate sobre técnicas, experiências e conceitos" relacionados com este património.