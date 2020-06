Covid-19

Várias galerias de arte privadas começaram a abrir a partir de hoje, em Inglaterra, juntamente com outras lojas de bens não essenciais que estiveram fechadas devido ao confinamento decretado para combater a pandemia da covid-19.

A galeria Marlborough, em Londres, que representa a portuguesa Paula Rego, começou hoje a receber visitantes com reserva prévia para a exposição de fotografia "Pretty Free", do norte-americano Ryan McGinley, e "Strangers on a Terrain", do pintor também norte-americano Karl Wirsum.

A Stephen Friedman Gallery vai relançar a partir de hoje a exposição de tapeçaria do sueco Andreas Eriksson, "Mapping Memories, Tracing Time", encerrada apenas um dia após a estreia em março, devido ao confinamento.