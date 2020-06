Actualidade

O setor automóvel produziu 15.965 veículos em maio, menos 50,6% do que em igual período do ano anterior, reflexo do impacto da pandemia de covid-19, segundo os dados da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) hoje divulgados.

"Em maio de 2020, o setor automóvel ainda reflete as consequências da pandemia mundial covid-19 produzindo menos 50,6% que no mesmo período do ano anterior", indicou, em comunicado, a ACAP.

Já nos primeiros cinco meses do ano, registou-se uma quebra de 39,2%, em comparação com o período homólogo, para 94.407 unidades fabricadas.