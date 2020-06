Actualidade

Lisboa, 15 jun 2020 (Lusa) - No dia em que a Livraria Barata assinala 34 anos da reabertura, no espaço renovado que atualmente ocupa, uma agência nacional de 'marketing' digital anunciou uma parceria com a livraria para patrocinar a sua retoma.

No âmbito desta parceria, as Páginas Amarelas vão "criar um 'website' com loja 'online' para integrar a estratégia comercial de sobrevivência e afirmação da Livraria Barata, prevendo diversificar canais de receita através da promoção e venda de produtos", anunciou a agência de 'marketing', em comunicado.

Segundo a responsável da Livraria Barata, Elsa Barata, "este contributo é um dos fatores decisivos para a continuidade e sucesso".