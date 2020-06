OE2020

O PSD disse hoje discordar do parecer enviado pelo Governo ao parlamento sobre a "lei-travão" e considerou pouco democrático a intenção de alterar uma prática parlamentar, que sempre passou pela apresentação de propostas de alteração a textos orçamentais.

Em declarações à Lusa, o vice-presidente da bancada do PSD Afonso Oliveira afirmou que o partido "não pode concordar" com um parecer "exterior ao parlamento" e que invoca um acórdão do Tribunal Constitucional de 1986 para dizer aos partidos que "não poderão apresentar propostas de alteração no âmbito da discussão do orçamento suplementar ou retificativo".

"Há aqui algo de muito estranho, ao longo dos anos sempre foi possível apresentar propostas de alteração, o próprio PS apresentou inúmeras propostas no período dos governos PSD/CDS", vincou.