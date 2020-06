Actualidade

O primeiro-ministro convidou hoje os portugueses a fazerem férias "cá dentro" aproveitando o privilégio de visitarem ou redescobrir o país que por três anos consecutivos - 2017, 208 e 2018 - foi considerado o melhor destino turístico do mundo.

António Costa falava na apresentação da nova campanha do Turismo de Portugal que visa mobilizar o turismo interno no segundo semestre de 2020, convertendo a mensagem do VisitPortugal em Visita Portugal com o mote #TuPOdes, Visita Portugal.

Lembrando que Portugal, tal como os outros países, terá este ano menos turistas estrangeiros por causa da pandemia de covid-19, o primeiro-ministro acentuou que esta é "a oportunidade" de "fazer férias cá dentro" e de conhecer do país o que não se conhece ou de o redescobrir.