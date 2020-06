Venezuela

A oposição venezuelana contribuiu para a detenção, no sábado, na Ilha do Sal, Cabo Verde, do empresário Alex Saab Morán, considerado um testa-de-ferro do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, disse hoje um opositor venezuelano.

A equipa de Juan Guaidó "facilitou todas as informações possíveis contra o senhor Saab, graças a colaborações com agências colombianas e norte-americanas", disse o comissário de Segurança e Serviços de Informação, da oposição venezuelana, acrescentando: "Há um grupo importante na Colômbia que colaborou com ele".

"Que fique claro que isto não é algo casual", sublinhou Iván Simonovis, em declarações ao canal de televisão TVV Notícias.