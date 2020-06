Actualidade

A edição 'online' da ARCOlisboa - Feira Internacional de Arte Contemporânea gerou mais de 500 contactos de visitantes, com as 70 galerias desta edição, que terminou no domingo, anunciou hoje a organização do certame.

Devido às restrições impostas pela pandemia da convid-19, a ARCOlisboa apresentou, durante quase quatro semanas, um programa de exibição digital de obras de várias galerias, e conversas entre profissionais do setor, que recebeu globalmente 120.000 visitas, segundo o balanço divulgado.

Quanto ao programa de fóruns da feira - iniciada em 20 de maio -, foi seguido por mais de 700 pessoas.