Actualidade

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro garantiu que este órgão não se sujeitará a nenhuma ameaça, após um grupo que apoia o Governo ter lançado fogo-de-artifício contra a sede do tribunal, num protesto no sábado.

"Infelizmente, na noite de sábado, o Brasil vivenciou mais um ataque ao Supremo Tribunal Federal, que também simboliza um ataque a todas as instituições democraticamente constituídas", escreveu Dias Toffoli em comunicado.

"Financiadas ilegalmente, essas atitudes têm sido reiteradas e estimuladas por uma minoria da população e por integrantes do próprio Estado (...) O Supremo jamais se sujeitará, como não se sujeitou em toda a sua história, a nenhum tipo de ameaça, seja velada, indireta ou direta", acrescentou.