O Bloco de Esquerda disse hoje querer que o Governo explique a anunciada intenção de reclassificação do serviço de urgência do Hospital dos Covões, em Coimbra, decisão "imensamente prejudicial" para a cidade e toda a região Centro.

"A concretizar-se, a reclassificação 'em baixa' do serviço de urgência do Hospital dos Covões, com efeitos a partir de 01 de julho, constituirá uma decisão imensamente prejudicial para Coimbra e toda a região Centro", afirma o Bloco de Esquerda (BE) numa pergunta dirigida ao Governo, através do Ministério da Saúde, hoje entregue na Assembleia da República.

"Foi tornada pública recentemente a intenção da Administração Regional de Saúde do Centro de reclassificar o serviço de urgência do Hospital dos Covões, deixando de ser urgência médico-cirúrgica e passando a ser um serviço de urgência básica, ao cuidado de dois médicos indiferenciados e, como tal, sem resposta especializada em medicina interna, cirurgia e ortopedia", afirma o BE.