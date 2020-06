Actualidade

A requalificação do Penedo Furado, um monumento geológico com milhões de anos em risco de ruir devido à erosão, arrancou hoje na Foz do Arelho, divulgou a Câmara das Caldas da Rainha.

A intervenção pretende "minimizar o risco de derrocada" e assegurar a preservação do monumento "de forma mais duradoura", informou a autarquia que, nos últimos anos, tem tentado minorar os danos no penedo em risco de ruir devido à queda de sedimentos.

Localizado na margem norte da Lagoa de Óbidos, na freguesia da Foz do Arelho, no concelho das Caldas da Rainha, o Penedo Furado é um enorme rochedo com milhões de anos, onde a erosão fez uma abertura em forma de arco.