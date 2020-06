Covid-19

O ministro da Educação do Brasil, Abraham Weintraub, foi multado hoje pelo governo do Distrito Federal após ser apanhado sem máscara durante um ato político realizado por apoiantes do Presidente do país, Jair Bolsonaro, no domingo, em Brasília.

Weintraub foi filmado no protesto que decorreu na Esplanada dos Ministérios, contrariando a decisão que impedia protestos no local, sem máscara de proteção, e recebeu uma multa no valor de 2 mil reais (pouco mais de 353 euros).

O governo regional de Brasília determinou que a população precisa usar máscara para sair à rua e enquanto permanecer exposta em lugares públicos juntamente com outras medidas para combater o novo coronavírus.