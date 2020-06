Venezuela

A ex-procuradora-geral da Venezuela, Luísa Ortega Díaz, anunciou hoje que vai enviar, às autoridades de Cabo Verde, a cópia de uma investigação feita Ministério Público venezuelano sobre o empresário Alex Saab Morán, detido sábado na Ilha do Sal.

"Nas próximas horas enviaremos uma comunicação ao procurador-geral de Cabo Verde com cópia de todo o processo do caso de corrupção de Alex Saab, ratificando a importância de que seja entregue às autoridades norte-americanas", anunciou na sua conta do Twitter.

Ortega Díaz já em 2017 tinha denunciado o empresário, que é considerado um testa-de-ferro do Presidente Nicolás Maduro.