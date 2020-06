UE

O ministro dos Negócios Estrangeiros português realçou hoje o "método comunitário" de decisão como uma característica fundamental da União Europeia, afirmando que ele às vezes permite haver acordo, desde que se evitem termos causadores de divergência.

Augusto Santos Silva, que discursava na cerimónia comemorativa dos 35 anos da assinatura do tratado de adesão de Portugal à União Europeia (UE), no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, apontava características fundamentais da UE que, a seu ver, os europeus devem conhecer e querer preservar.

O ministro apresentava as linhas estratégicas do trio de presidências do Conselho Europeu - Alemanha (segundo semestre 2020), Portugal (primeiro semestre 2021) e Eslovénia (segundo semestre 2021) - num contexto de reflexão sobre o futuro da Europa.