Covid-19

O Brasil registou 627 mortos e 20.647 infetados pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas, totalizando 43.959 óbitos e 888.271 casos confirmados desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, está ainda a ser investigada uma eventual relação de 4.070 óbitos com a covid-19, no momento em que a letalidade da doença no Brasil é de 4,9%.

O Brasil, segundo país do mundo com mais mortes e também com mais casos confirmados, registou a recuperação de 412.252 pacientes infetados, sendo que 432.060 doentes continuam sob acompanhamento.