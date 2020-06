Actualidade

Portugal, a par da Finlândia, é dos países onde mais se confia em notícias, entre 40 países, revela hoje o Digital News Report 2020, numa altura em que a confiança média em notícias caiu de 2019 para 2020.

"Portugal continua a destacar-se em termos de confiança em notícias, sendo, a par de Finlândia, o país onde mais se confia em notícias entre os 40 analisados no âmbito do Reuters Digital News Report 2020", refere o relatório.

Este ano, o Digital News Report Portugal (DNR PT 2020) é lançado no mesmo dia que o Digital News Report Global (DNR), com as grandes tendências gerais para Portugal a igualarem as globais em vários pontos, refere o OberCom/Reuters Institute for the Study of Journalism.