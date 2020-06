Actualidade

Portugal continua a destacar-se como um dos países do mundo onde "menos se paga por notícias 'online', apesar do aumento de três pontos percentuais entre 2019 e 2020, revela o Digital News Report Portugal 2020 hoje divulgado.

"Não obstante o aumento de três pontos percentuais entre 2019 e 2020, em termos de pagamento de notícias 'online', Portugal continua a destacar-se como um dos países do mundo onde menos se paga" por essas notícias, o que representa "uma forte ameaça à sobrevivência ao ecossistema noticioso em que os portugueses tanto dizem confiar e que tanto utilizam de forma tão frequente ao longo do dia", lê-se no relatório.

Este ano o Digital News Report Portugal (DNR PT 2020) é lançado no mesmo dia que o Digital News Report Global (DNR), com as grandes tendências gerais para Portugal e igualarem as globais em vários pontos, refere o OberCom/Reuters Institute for the Study of Journalism.